Nach Corona-Ausbruch : Tönnies wird Thema im Landtag und Polizei bereitet Großeinsatz vor

Foto: AP/Martin Meissner 7 Bilder Demonstration gegen Schlachtbetrieb Tönnies

Bielefeld/Rheda-Wiedenbrück CDU und FDP haben eine Aktuelle Stunde zum Corona-Ausbruch im Schlachtbetrieb Tönnies im Landtagsplenum kommende Woche beantragt. Währenddessen stellt sich die NRW-Polizei auf einen möglichen Großeinsatz im Infektionsgebiet ein.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Nach dem massenhaften Corona-Ausbruch in einer Großschlachterei in Rheda-Wiedenbrück hat sich die NRW-Polizei auf einen Großeinsatz eingestellt. Bei der Polizei Bielefeld wurde eine sogenannte BAO, eine Besondere Aufbauorganisation gebildet, die mögliche Einsätze landesweit koordiniert.

Der Kreis Gütersloh hatte nach Angaben vom Freitag ein Hilfeersuchen an die Polizei gerichtet. „Sie soll die Ordnungsbehörden der Kommunen bei der Quarantäneüberprüfung unterstützen“, hieß es in einer Mitteilung.

Beamte einer Einsatzhundertschaft aus Dortmund verteilten sich am Samstag im Gebiet des Kreises Gütersloh. Nach Angaben einer Sprecherin der Polizei Bielefeld sollen sie bei Anforderung durch die Ordnungsbehörden unterstützend tätig werden, „beispielsweise wenn Kontrollen durchgeführt werden“. Dies war nach ihren Angaben bis zum Mittag noch nicht der Fall. „Wir werden als Polizei nicht eigeninitiativ tätig“, sagte die Sprecherin.

Lesen Sie auch Nach Ausbruch in Schlachtbetrieb : Corona-Untersuchungen bei Tönnies werden fortgesetzt

Der Corona-Ausbruch im Schlachtbetrieb Tönnies soll kommende Woche Thema im Plenum des Landtags werden. Die Fraktionen von CDU und FDP haben gemeinsam eine Aktuelle Stunde beantragt. Es soll unter anderem um die Hygienekonzepte in dem Betrieb gehen.

In dem Antrag, der der Deutschen Presse-Agentur vorliegt, erklären die Regierungs-Fraktionen: „Die Vorkommnisse werfen zahlreiche Fragen auf, die eine genauere Untersuchung erfordern.“ So wollen CDU und FDP unter anderem wissen: „Sind die klimatischen Verhältnisse in fleischverarbeitenden Betrieben ursächlich für die rasante Verbreitung des Sars-CoV-2? Sind die Hygienekonzepte in dem Schlachtbetrieb bzw. deren praktische Umsetzung ausreichend gewesen?“ und „Sind fehlende Hygienekonzepte in den Unterkünften der Werkvertragsnehmer ursächlich?“ Zudem stehe die Frage im Raum, ob es „weitere Ereignisse“ gab, „die ursächlich für das Infektionsgeschehen sein könnten?“

Der Landtag kommt am Mittwoch, Donnerstag und Freitag zusammen. Er soll zum ersten Mal seit der Corona-Krise wieder in voller Besetzung tagen. Dafür wird für jeden Abgeordneten eine Plexiglas-Kabine im Plenum aufgebaut.

Das Land will die Quarantäneanordnung für die Mitarbeiter konsequent durchsetzen. Es werde dazu alle ihm zur Verfügung stehenden Mittel einsetzen, hatte NRW-Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) am Freitagabend in Düsseldorf gesagt. „Wir müssen sicherstellen, dass in dieser Situation jeder sich an die Regeln hält.“ Einen Corona-Ausbruch habe es „in dieser Größe“ in NRW bisher nicht gegeben.

Der Kreis hatte am Freitag verfügt, dass alle rund 6500 Mitarbeiter des Fleischproduzenten Tönnies am Standort Rheda-Wiedenbrück mitsamt allen Haushaltsangehörigen in Quarantäne müssen. Das betreffe auch die Verwaltung, das Management und die Konzernspitze, teilte der Kreis Gütersloh am Freitagabend mit. Für einige Mitarbeiter galt allerdings eine sogenannte Arbeitsquarantäne. Das heißt, dass sie sich zwischen Arbeits- und Wohnort bewegen dürfen - ausschließlich. Das gilt nach Angaben eines Konzernsprechers auch für den Gesellschafter Clemens Tönnies.

Die Kreisverwaltung will einen weitreichenden Lockdown verhindern. „Leider müssen wir feststellen, dass die für das Personal in den Produktionsbereichen am 16. Juni erlassenen Quarantänen nicht von allen eingehalten wurden“, hatte Landrat Sven-Georg Adenauer erklärt und eine deutliche Verstärkung der Überprüfungen angekündigt.

(chal/dpa)