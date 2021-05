Johnson & Johnson : NRW stellt 33.000 Impfdosen für benachteiligte Stadtteile bereit

Ein Obdachloser schläft vor einem Geschäft in Köln. Obdachlose in NRW sollen mit dem Wirkstoff von Johnson & Johnson gegen Corona geimpft werden. (Archivfoto) Foto: dpa/Oliver Berg

Düsseldorf NRW will seine Impfkampagne für Menschen in sozial benachteiligten Gebieten weiter ausbauen. Mit dem Impfstoff von Johnson & Johnson sollen unter anderem Krefeld, Leverkusen, Duisburg und Solingen beliefert werden.

Das nordrhein-westfälische Gesundheitsministerium stellt 15 Kreisen und kreisfreien Städten zur Impfung gegen das Coronavirus Sonderkontingente des Impfstoffs der Firma Johnson & Johnson zur Verfügung. „Wir kommen mit dem Sonderkontingent dem Wunsch der Kreise und kreisfreien Städte nach, gezielt in vulnerablen Sozialräumen mit einer hohen Sieben-Tages-Inzidenz impfen zu können“, sagte Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann (CDU) am Donnerstagabend in Düsseldorf. Zum jetzigen Zeitpunkt stehen den Angaben zufolge 33.000 Impfdosen zur Verfügung.