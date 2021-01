Verstöße gegen Masken- und Kontaktregeln : NRW-Städte haben Corona-Bußgelder in Millionenhöhe verhängt

Vor allem Verstöße gegen die Maskenpflicht bescheren den Ordnungsämtern Arbeit und Einnahmen. Foto: dpa/Friso Gentsch

Düsseldorf Die Kontrolle der Corona-Regeln beschert den Ordnungsämtern viel Mehrarbeit - allerdings auch stattliche Einnahmen. Allein in Düsseldorf wurden bislang über eine halbe Million Euro an Bußgeldern fällig. In Duisburg war es sogar eine Million.

Tausende Corona-Verstöße in den NRW-Großstädten haben seit Beginn der Pandemie Bußgeldeinnahmen in Millionenhöhe eingebracht. Allein die Ordnungsbehörden in Duisburg stezten mehr als eine Million Euro an Bußgeldern fest, wie eine Umfrage in einigen großen Städten ergab. 8400 Ordnungswidrigkeitsverfahren seien dort eingeleitet worden, besonders häufig, weil Kontaktregeln nicht eingehalten wurden oder eine Maske fehlte, teilte ein Sprecher mit.

In Düsseldorf hat das Ordnungsamt in mehr als 2900 Verfahren Bußgelder in Höhe von insgesamt etwa 510.000 Euro ausgesprochen. Überwiegend seien dabei Verstöße gegen die Maskenpflicht geahndet worden: Unter den 1400 Düsseldorferinnen und Düsseldorfern ohne Masken wurden 800 im öffentlichen Nahverkehrsowie an Haltestellen und Bahnhöfen angetroffen. Auch Verstöße von Gewerbetreibenden seien eingerechnet. Hier können die Bußgelder deutlich höher ausfallen als bei Passanten oder Bahnreisenden.

Die Stadt Aachen hat Bußgelder von mehr als 815.000 Euro verhängt - und dafür etwa 2300 Verstöße registriert. Etwa die Hälfte der Verfahren verfalle auf Ansammlungen oder Verstöße gegen die Kontaktbeschränkungen. Die Stadt Essen gibt an, in bislang etwas über 3500 erfassten Verfahren etwas mehr als 605.000 Euro kassiert zu haben. Auch hier nennt das Ordnungsamt ein falsches Tragen oder Fehlen des Mund-Nasen-Schutzes, größere Zusammenkünfte und mangelnden Mindestabstand als häufigste Ordnungswidrigkeiten.

In Bielefeld summieren sich die Bußgeldeinnahmen auf bislang etwa 277.000 Euro, wobei etwa 2150 Verfahren wegen Coronaregel-Verstößen registriert wurden. Andere Städte, etwa Münster oder Dortmund, berichteten zwar von etlichen Verstößen gegen die Coronaregeln in den vergangenen Monaten, gaben jedoch an, die Bußgelder nicht gesondert zu erfassen.

Der Bußgeldkatalog der Coronaschutzverordnung umfasst eine ganze Reihe möglicher Verstöße. Die Bußgelder reichen dabei von 50 Euro für eine fehlende Maske an den vorgeschriebenen Orten bis hin zu 10.000 Euro für denjenigen, der einen nicht genehmigten Freizeitpark betreibt. Wer gegen Kontaktbeschränkungen verstößt, muss beispielsweise mit einem Bußgeld von 250 Euro rechnen. In Bus oder Bahn ohne Alltagsmaske erwischt zu werden, kostet ebenfalls 250 Euro.

