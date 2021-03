Schutzverordnung überarbeitet : NRW setzt Corona-Auflagen für Handel wieder in Kraft

Düsseldorf Die nordrhein-westfälische Landesregierung hat die vom Oberverwaltungsgericht Münster aufgehobenen Corona-Beschränkungen im Einzelhandel mit einer Überarbeitung der Corona-Verordnung wieder in Kraft gesetzt.

Zuvor hatte das Oberverwaltungsgericht für NRW zentrale Beschränkungen für den Einzelhandel in der Pandemie vorläufig außer Kraft gesetzt. Diese verstießen in ihrer derzeitigen Ausgestaltung gegen den verfassungsrechtlichen Gleichbehandlungsgrundsatz, entschieden die Richter in Münster nach einer Klage eines Media-Marktes. Damit gelte "ab sofort im gesamten Einzelhandel in Nordrhein-Westfalen keine Kundenbegrenzung pro Quadratmeter mehr und das Erfordernis der Terminbuchung entfällt".