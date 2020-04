Zahlen für NRW : Seit Corona-Verordnung 102 Demos angemeldet - nur sieben genehmigt

Düsseldorf Seit Inkrafttreten der Coronaschutz-Verordnung sind in Nordrhein-Westfalen sieben Demonstrationen genehmigt worden. Allerdings wurden sie nur unter strengen Auflagen erlaubt.

So wie etwa am 6. April in Gronau bei Protesten von Atomkraftgegnern an verschiedenen Bahnanlagen im Münsterland. Nach Angaben der Polizei hatten sich neun Demonstranten an dem Protest gegen Transporte von der Urananreicherungsanlage der Firma Urenco nach Russland beteiligt.