Kostenpflichtiger Inhalt: Corona-Risikogruppen : NRW-Schulleiter befürchten Engpässe beim Lehrpersonal

Eine Lehrerin sitzt im Klassenraum einer Schule in Gütersloh und bereitet den Unterricht ab Donnerstag vor. Foto: dpa/Fabian Strauch

Düsseldorf Am Donnerstag öffnen in Nordrhein-Westfalen die Schulen wieder – aber gibt es genug Personal? An manchen Standorten gehört die Mehrheit des Kollegiums zur Risikogruppe. Auch die Einzelheiten der Durchführung machen Kopfzerbrechen.