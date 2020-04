Corona-Pandemie : Provinz Limburg verbietet Ausflüge deutscher Ostertouristen

Düsseldorf An den Osterfeiertagen und möglicherweise auch darüber hinaus wird an Teilen der deutsch-niederländischen Grenze kontrolliert. Nur mit einem dringenden Grund dürfen Deutsche noch passieren.

Deutsche Touristen dürfen die Grenze zu den Niederlanden in die Provinz Limburg an den Ostertagen wegen der Coronavirus-Pandemie ohne dringende Gründe nicht mehr überqueren. Ausflüge oder Shopping-Touren zähen nicht dazu. Das beschlossen die Verantwortlichen der niederländischen Provinz Limburg am Mittwoch. An den Grenzen soll eine „Abschreckungspolitik“ verfolgt werden. Die Regelung gilt ab Donnerstag bis mindestens Ostermontag, 13. April, wenn nötig auch länger.