Maskenpflicht und Kontaktverbote Noch Tausende offene Bußgeldverfahren wegen Corona-Verstößen in NRW

In Aachen befinden sich noch 640 Verfahren mit einem Betrag von insgesamt 256 000 Euro in der Vollstreckung. Weitere 30 Verfahren ruhen derzeit, weil der Aufenthaltsort der Person unbekannt ist. In Dortmund laufen noch fast 1500 Ordnungswidrigkeitenverfahren, gut 400 davon stammen aus dem Jahr 2020. In Essen sind laut Stadt knapp 700 Bußgeldverfahren offen.