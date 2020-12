Verschärfte Corona-Lage : NRW-Ministerpräsident Laschet stellt Gottesdienste zu Weihnachten infrage

In vier Tagen feiert Deutschland Weihnachten unter Corona-Bedingungen. Ministerpräsident Armin Laschet hat Sorge, dass sich auch bei den Gottesdiensten Menschen infizieren können. Was er nun vor hat.

Angesichts der weiter sehr hohen Corona-Infektionszahlen hat sich der nordrhein-westfälische Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) skeptisch gezeigt, ob die Weihnachtsgottesdienste tatsächlich in der bisher geplanten Form stattfinden können. "In den nächsten Tagen werde ich angesichts der aktuellen Lage noch einmal Gespräche mit den Kirchen führen", sagte Laschet dem "Tagesspiegel am Sonntag".