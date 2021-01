Corona-Pandemie : NRW-Minister wollen Kita-Beiträge für Januar erstatten

Die Kita-Beiträge in NRW sollen für den Monat Januar erstattet werden. Darauf haben sich die Minister geeinigt, wie aus einem Schreiben hervorgeht.

Nordrhein-Westfalens Familienminister Joachim Stamp (FDP) und Finanzminister Lutz Lienenkämper (CDU) wollen die Kita-Beiträge für den Monat Januar erstatten. Darauf hätten sich die beiden Minister geeinigt, schrieb Stamp in einem Brief an die Kita-Eltern in NRW.