Laut Ministerpräsident Laschet : Mehr Abgänge von Intensivstationen als Zugänge

Düsseldorf Zum ersten Mal während der Coronavirus-Pandemie haben mehr Personen die Intensivstation wieder verlassen statt dorthin gebracht zu werden.

In NRW haben erstmals in der Corona-Pandemie mehr Patienten die Intensivstationen verlassen können als neu dorthin verlegt werden mussten. Das sagte Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) am Mittwochabend. 40 Prozent der vorgehaltenen Betten seien nicht belegt.