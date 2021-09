Laumann nutzt Schlupfloch : NRW lockert Quarantäne für Schulen und Kitas weiter

Düsseldorf Nur infizierte Schüler und Schülerinnen müssen in NRW künftig in Quarantäne, nicht aber die Klassenkameraden. Das Gleiche gilt für Kitas. Zugleich sollen die Tests ausgeweitet werden. Ähnliches hatte auch Karl Lauterbach gefordert.

Nordrhein-Westfalen erhört die Forderungen vieler Kinderärzte und Eltern: Künftig sollen nur noch die infizierten Kinder in Quarantäne gehen. „Infiziert sich innerhalb einer Klasse, eines Kurses, einer Kindertageseinrichtung oder Kindertagespflegestelle ein einzelnes Kind, wird dieses in eine 14-tägige Quarantäne geschickt. Die übrigen Kinder müssen in der Regel nicht in Quarantäne“, teilte das NRW-Gesundheitsministerium am Dienstagabend nach einer Sitzung des Landeskabinetts mit. „Dies trägt den besonderen Bedürfnissen eines verlässlichen Schulunterrichts in Präsenz und der Sicherstellung des Regelbetriebs in der Kindertagesbetreuung Rechnung.“