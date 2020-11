NRW-Gesundheitsminister : Laumann sieht Versorgungsengpässe durch Corona-Impfkampagne kommen

Düsseldorf Deutschland steht voraussichtlich vor einer beispiellosen Corona-Impfkampagne. Die Aufgabe flößt auch Gesundheitsminister Laumann Respekt ein: „Das hat noch nie ein Minister machen müssen, ein ganzes Volk zu impfen.“ Engpässe seien nicht ausgeschlossen.

Die bevorstehende Corona-Massenimpfung wird aus Sicht des nordrhein-westfälischen Gesundheitsministers Karl-Josef Laumann (CDU) teilweise Versorgungsengpässe nach sich ziehen. Nicht in allen Bereichen könne die Versorgung im gewohnten Maße aufrecht erhalten werden, sagte er am Donnerstag im Düsseldorfer Landtag. Wenn Ärzte künftig mehrmals in der Woche in Impfzentren tätig sein müssten, könnten sie nicht gleichzeitig ihre Praxen im üblichen Umfang betreiben.