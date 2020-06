Zu Arbeitsschutz und Hygiene : NRW lässt Kita-Mitarbeiter zu Corona-Maßnahmen befragen

Düsseldorf Das Land NRW will herausfinden, ob die Maßnahmen in den Einrichtungen greifen oder ergänzt werden müssen. Die Studie soll zudem zeigen, ob es zu erhöhter Belastung für die Mitarbeiter komme.

Nordrhein-Westfalen lässt Kita-Leitungen und Erzieher zum Thema Corona befragen. So will das Land herausfinden, ob die Arbeitsschutz- und Hygienemaßnahmen in den Einrichtungen greifen oder ergänzt werden müssen, wie das NRW-Familienministerium am Donnerstag in Düsseldorf erklärte. Zudem soll die Studie zeigen, ob die neuen Regeln die Arbeitsbedingungen verändern und Mitarbeiter belasten. Das Fachpersonal soll in drei Phasen von Juni bis März befragt werden. Die Teilnahme sei freiwillig, so das Ministerium. Ein Zwischenergebnis will es bis Jahresende und den Abschlussbericht im Sommer 2021 vorlegen.