Unis in NRW : Impf-Aktionen sollen bald wieder Präsenzbetrieb ermöglichen

Düsseldorf Die NRW-Landesregierung und die Hochschulen wollen zum kommenden Wintersemester eine möglichst weitgehende Rückkehr zum Präsenzbetrieb erreichen. Wissenschaftsministerin Pfeiffer-Poensgen kündigt noch für Juli ein spezielles Impfangebot an.

„Digitale Formate sind wichtig, können das Leben auf dem Campus und die sozialen Kontakte vor Ort aber nicht ersetzen“, erklärte Wissenschaftsministerin Isabel Pfeiffer-Poensgen (parteilos) am Freitag in Düsseldorf. Voraussetzung für eine weitere Öffnung der Unis sei jedoch, dass sich bis dahin möglichst viele Studierende und Hochschulbeschäftigte gegen Corona impfen lassen.

Deshalb werde es noch im Juli ein spezielles Impfangebot geben, kündigte die Ministerin an. Dazu sollten die örtlichen Impfzentren in Absprache mit den Hochschulen landesweit mobile Impfangebote an den Universitäten einrichten. Darüber hinaus könnten Studierende sich natürlich auch in den Impfzentren impfen lassen, da die Impfpriorisierung inzwischen aufgehoben sei. Ziel sei es, dass alle Studierenden und Hochschulbeschäftigten bis Ende Juli mindestens einmal gegen das Corona-Virus geimpft seien und bis Ende September die Zweitimpfungen erfolgt seien.