Corona-Pandemie : NRW-Hilfsorganisationen betonen außergewöhnliche Einsatzlage

Ein Mann mit Schutzmaske geht an zahlreichen Kartons mit Schutzausrüstung in Millionenzahl vorbei. (Archivbild) Foto: dpa/Marcel Kusch

Düsseldorf „Eine Einsatzlage wie die Coronakrise hat es bisher noch nicht gegeben“, sagte Frank Langer, Leiter des gemeinsamen Einsatzstabes der Hilfsorganisationen NRW am Dienstag in Düsseldorf.

Die Hilfsorganisationen in Nordrhein-Westfalen sind in der Corona-Pandemie im Dauereinsatz. „Eine Einsatzlage wie die Coronakrise hat es bisher noch nicht gegeben“, sagte Frank Langer, Leiter des gemeinsamen Einsatzstabes der Hilfsorganisationen NRW am Dienstag in Düsseldorf. In der Pandemie hätten die Einsatzkräfte von Rotem Kreuz (DRK), Arbeiter-Samariter-Bund (ASB), Maltesern, Johannitern und der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) besonders kurzfristig auf eine herausfordernde, sich schnell verändernde Lage reagieren müssen.