NRW-Gesundheitsminister Laumann : „Wenn man positiv ist, bleibt man zu Hause“

Düsseldorf Der dritte Corona-Winter steht bevor. Für den NRW-Gesundheitsminister kein Anlass zur Panik, aber ein triftiger Grund, für ausreichenden Impfschutz zu sorgen. Gemeinsam mit dem Stiko-Vorsitzenden klärt er über offene Fragen und Irrtümer auf.

Impfungen bleiben nach Überzeugung des nordrhein-westfälischen Gesundheitsministers Karl-Josef Laumann (CDU) auch in diesem Winter die entscheidende Waffe gegen das Coronavirus. Laumann rief am Donnerstag in Düsseldorf alle Bürger eindringlich dazu auf, den Empfehlungen der Ständigen Impfkommission (Stiko) zu folgen, um sich zu schützen.