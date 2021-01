Nach Beratungen von Bund und Ländern : NRW entscheidet Mittwoch über Kitas und Schulen

Düsseldorf NRW-Ministerpräsident Armin Laschet kündigt nach der Bund-und-Länder-Runde eine Sondersitzung an. Unter anderem soll es darum gehen, wie es konkret für die rund 2,5 Millionen Schüler im Bundesland weitergeht.

Das nordrhein-westfälische Kabinett wird an diesem Mittwoch in einer Sondersitzung entscheiden, wie es an Kitas und Schulen in der Corona-Krise weiter geht. Das kündigte Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) am Dienstagabend in Düsseldorf an. Davor werde darüber mit den Fachverbänden gesprochen.