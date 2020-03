Hilfsaktionen mit Armeehubschraubern : Corona-Patienten aus Frankreich und Italien nach NRW geflogen

Essen/Metz Ein Militär-Hubschrauber mit Corona-Patienten aus dem nordostfranzösischen Metz ist in Essen gelandet. In mehreren Kliniken in NRW sollen Patienten aus Frankreich und Italien behandelt werden, darunter Köln, Bonn und Bochum.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

An Bord des Hubschraubers waren zwei mit dem Virus infizierte Patienten, die in Deutschland behandelt werden sollen. Am Mittag landete er auf dem Flughafen Essen-Mülheim. Die Patienten werden in der Essener Uniklinik behandelt.

Frankreichs Verteidigungsministerin Florence Parly schrieb im Kurzbotschaftendienst Twitter, Militärhubschrauber des Heeres würden mehrere Covid-19-Patienten von Metz aus nach Deutschland ausfliegen.

Am Samstagmorgen hatte bereits die Luftwaffe mit dem Transport schwerkranker Corona-Patienten aus Italien nach Deutschland begonnen. Ein Airbus der Luftwaffe landete am Morgen in Bergamo und nahm sechs Patienten auf.

Mehrere Kliniken in Nordrhein-Westfalen hatten zuvor angekündigt, in den kommenden Tagen insgesamt zehn Corona-Patienten aus Italien und vier Patienten aus Frankreich aufzunehmen. Darunter sind die Unikliniken Köln und Bonn sowie eine Bochumer Klinik. Auch in Essen sollen Patienten aus Frankreich behandelt werden.

Medizinisches Personal schiebt einen schwer erkrankten Patienten, der in ein deutsches Krankenhaus in Essen evakuiert werden soll, auf einer Trage in den französischen Militär-Hubschrauber NH90. Foto: dpa/Jean-Christophe Verhaegen

Italien ist das am stärksten von der Coronavirus-Pandemie betroffene Land Europas. In dem Land gibt es mehr als 86.000 bestätigte Infektions- und mehr als 9100 Todesfälle. In Frankreich starben bislang knapp 2000 Menschen. In beiden Ländern sind die Krankenhäuser vielerorts vollkommen überlastet.

(top/AFP)