Unterstützung in der Pandemie : NRW bietet niederländischen Covid-19-Patienten 80 Intensivbetten

Blick auf die Uniklinik in Münster. Das Klinikum organisiert die Verteilung von Covid-19-Patienten aus den Niederlanden in NRW. Foto: dpa/Rolf Vennenbernd

Düsseldorf Die Lage in den niederländischen Krankenhäusern gilt als bedrohlich. NRW macht sich zum zweiten Mal in diesem Jahr bereit, Patienten des Nachbarlandes im Notfall aufzunehmen.

In 48 nordrhein-westfälischen Krankenhäusern stehen derzeit 80 Betten zur intensivmedizinischen Versorgung niederländischer Covid-19-Patienten bereit. Das teilte das NRW-Gesundheitsministerium am Sonntag auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur in Düsseldorf mit. „Mit Stand heute ist keines davon belegt.“ Nach Informationen des Ministeriums habe es aus anderen EU-Ländern bislang noch keine Anfragen gegeben.

In den Niederlanden greift das Coronavirus in Windeseile um sich. Die Lage in den dortigen in Krankenhäusern gilt als bedrohlich. Versorgungsengpässe zwangen einige große Städte bereits, ihre Notaufnahmen zeitweilig zu schließen.

Das Universitätsklinikum Münster koordiniert die landesweite Hilfe für schwerkranke Covid-19-Patienten aus den Niederlanden. Zum Vergleich: Zu Beginn der Corona-Pandemie gab es in den Niederlanden rund 1150 Betten auf Intensivstationen - in NRW mit rund 6000 fünfmal so viele.

(chal/dpa)