Infizierte müssen auch ab Mai weiter in Isolation : NRW begrüßt Lauterbachs Kehrtwende bei Isolation

Karl Lauterbach (SPD), Bundesminister für Gesundheit, am Mittwoch in Berlin. Foto: dpa/Bernd von Jutrczenka

Düsseldorf/Berlin Wer sich infiziert, muss auch ab Mai in Isolation - und zwar für fünf Tage. Nur die Quarantäne wird gelockert. Bundesgesundheitsminister Lauterbach räumt einen persönlichen Fehler ein. NRW-Minister Laumann und die Ärzte rügen die Kommunikation. Die Kommunen fordern Entlastung.

In einem ungewöhnlichen Schritt hat Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) seinen Plan wieder kassiert, wonach ab Mai Infizierte nur noch freiwillig in Isolation gehen sollten. Das sei „ein Fehler, für den ich auch persönlich verantwortlich bin“, sagte Lauterbach am Mittwoch. Am späten Dienstagabend hatte er die Kehrtwende in einer ZDF-Talkshow angekündigt und in der Nacht über den Kurznachrichtendienst Twitter verbreitet. Die Reaktionen auf seinen ursprünglichen Vorschlag hätten ihn davon überzeugt, dass dies „psychologisch das falsche Signal“ senden und als Schritt der Lockerung verstanden würde, sagte Lauterbach. Daher solle es nun doch bei der Pflicht zur Isolation bleiben.

Sein neuer Vorschlag an die Länder sieht nun vor, dass infizierte Bürger sich ab Mai für fünf Tage in Isolation begeben müssen. Die Gesundheitsämter ordnen das wie bisher an, dies ist auch Grundlage für die Krankschreibung. Beschäftigte aus Kliniken und Pflegeheimen können sich nach fünf Tagen nur mit einem zertifizierten Schnell- oder PCR-Test freitesten. Allerdings werde es für Kontaktpersonen von Infizierten ab dem 1. Mai nur noch eine dringende Empfehlung geben, sich für fünf Tage zu isolieren, so der Minister.

Lauterbach sagte, wenn man sehe, dass Vorschläge nicht funktionieren, müsse man sie zurücknehmen. Einen Rücktritt habe er aber nicht erwogen, so der SPD-Politiker. Der ursprüngliche Vorschlag sei mit dem Robert-Koch-Institut abgesprochen gewesen. Die kommunikative Wirkung habe er aber falsch eingeschätzt. Es sei nicht um Lockerungen gegangen, sondern um eine Entlastung der Gesundheitsämter.

NRW-Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann (CDU) begrüßt die Kehrtwende. „Ich bin froh, dass eine freiwillige Isolation für infizierte Personen wieder vom Tisch ist. Eine Freiwilligkeit setzte klar das falsche Signal. Zudem warf die Freiwilligkeit zahlreiche arbeits- als auch schulrechtliche Folgefragen auf“, sagte er unserer Redaktion. „Zwar zieht Bundesgesundheitsminister Lauterbach die Notbremse spät – aber hier gilt: lieber spät als nie. Ein Stückweit verwundert war ich allerdings über die Form der Kommunikation.“

Auch die Kassenärztliche Bundesvereinigung (KBV) kritisierte das Hin und Her von Lauterbach. „Nachdem er die Medien am Vormittag über die Pläne einer generellen Freiwilligkeit einer Isolation im Infektionsfalle informiert hatte, nahm er diese Ankündigung wenige Stunden später abends bemerkenswerterweise bei einer Talkshow wieder zurück“, sagte KBV-Chef Andreas Gassen. Der Vize-Chef der KBV, Stephan Hofmeister, ergänzte: „Ob dieses Vorgehen zur Akzeptanz von Maßnahmen bei den Bürgern beiträgt, muss Politik beurteilen. Auf jeden Fall sollten Maßnahmen klar, verständlich und transparent sein – und nicht tagtäglich durch Ankündigungen wechseln.“

Der gesundheitspolitische Sprecher der SPD-Landtagsfraktion in NRW, Josef Neumann, begrüßte das Einlenken seines Parteifreundes: „Der Gesundheitsminister hat seinen Fehler erkannt und ohne Umschweife eingeräumt. Dadurch bleibt es dabei, dass Corona-Infizierte weiter in Isolation müssen.“ So sei es richtig, weil Corona noch lange nicht vorbei sei. „Es ist gut, dass Karl Lauterbach das umgehend klargestellt hat."

Städtetag und Landkreistag von NRW fordern Lauterbach auf, nun nach anderen Wegen zu suchen, um die Gesundheitsämter zu entlasten. „Schätzungsweise mehr als 1000 Mitarbeiter der Kreise und kreisfreien Städte in NRW sind tagtäglich mit unnötigen Corona-Meldepflichten beschäftigt. Die Kontaktnachverfolgung durch die Gesundheitsämter bindet zusätzliches Personal. Dieses Personal könnten wir viel besser für die Registrierung, die Wohnraumvermittlung und die Bewilligung von Sozialleistungen für Flüchtlinge einsetzen“, sagten die Geschäftsfüher Helmut Dedy (Städtetag) und Martin Klein (Landkreistag). „Die Einzelfallmeldung und die Kontaktnachverfolgung haben keine praktische Berechtigung mehr, daher sollten sie abgeschafft werden“,