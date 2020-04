Corona-Pandemie : Laschet beruft zwölf Experten für den Krisen-Ausstieg

Düsseldorf Der Ministerpräsident beruft eine Kommission, die die Regierung in Sachen Rückkehr zur Normalität nach der Corona-Krise beraten soll. Auch erste Namen stehen schon im Raum.

Dass Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) schon intensiv über eine Exitstrategie für die Nach-Corona-Zeit nachdenkt, ist kein Geheimnis . In einem Gastbeitrag für die „Welt am Sonntag“ hatte der nordrhein-westfälische Regierungschef geschrieben, der entschlossene Kampf müssen den Blick auch über das Jetzt hinaus weiten. Mit einem unverhohlenen Seitenhieb auf die Kanzlerin schrieb Laschet: „Das Gerede von der Alternativlosigkeit, das nun wieder ungeahnte Popularität genießt, wird der Komplexität dieser Herausforderung nicht gerecht. Es gibt immer Alternativen.“

Doch nun hat Laschet einen „Expertenrat Corona“ einberufen, der „Kriterien und Maßnahmen für die Öffnung des sozialen und öffentlichen Lebens“ entwickeln soll. In dem Einladungsschreiben schreibt der Ministerpräsident: „Unser Land steht vor der schwersten Bewährungsprobe in seiner Geschichte. In den letzten Tagen und Wochen haben die Verantwortungsträger in Politik und Verwaltung zahlreiche, teils massive Maßnahmen ergriffen, um die Ausbreitung des Coronavirus zu verlangsamen.“ Es sei richtig, sich mit aller Entschlossenheit dem Kampf gegen das Virus zu widmen, denn die Bilder aus Italien, Spanien oder New York zeigten unermessliche Tragödien. „Sie machen uns schmerzlich bewusst: Es geht in diesen Tagen um Leben und Tod.“