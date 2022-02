NRW hofft auf 350.000 Dosen : Stiko empfiehlt Novavax - das muss man wissen

Eine Ampulle mit dem Corona-Impfstoff. Foto: dpa/Alastair Grant

Düsseldorf Die Ständige Impfkommission empfiehlt für Erwachsene die Impfung mit Novavax. Der neue Impfstoff soll ab 21. Februar ausgeliefert werden. Konkurrent Valneva setzt auf die Auslieferung ab April.

Auf dem Impfstoff von Novavax liegen große Hoffnungen: Mit dem fünften Vakzin für Europa können sich auch manche Kritiker der mRNA-Impfstoffe anfreunden. Die Ständige Impfkommission (Stiko) empfiehlt die Impfung nun für Erwachsene. „Die Zulassungsstudien ergaben keine Sicherheitsbedenken hinsichtlich schwerer unerwünschter Wirkungen nach Impfung“, schreibt die Stiko. Allerdings sei die Datenlage zu Nuvaxovid, wie das Mittel heißt, noch begrenzt. Die Stiko empfiehlt zwei Dosen im Abstand von mindestens drei Wochen.

Wer bekommt den Impfstoff als erstes? NRW-Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann (CDU) kann sich vorstellen, das Mittel bevorzugt an Mitarbeiter in Kliniken und Pflegeheime zu geben. Es könnte gerade im Gesundheitsbereich eine Brücke für die noch Ungeimpften sein, sagte Laumann unlängst im Landtag. Daher sei sein Bestreben, den Impfstoff zunächst in Einrichtungen des Gesundheitswesens einzusetzen, falls er am Anfang knapp sein sollte. Weiterer Vorteil: Das könnte auch die Durchsetzung der einrichtungsbezogenen Impfpflicht in Krankenhäusern und vor allem Pflegeeinrichtungen erleichtern.

Wann kommt Novavax? Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) hatte angkündigt, dass Impfungen mit Novavax voraussichtlich Ende Februar starten können. Die erste Lieferung von 1,75 Millionen Dosen soll ab dem 21. Februar zur Verfügung stehen. Wann es in NRW losgeht, hängt von der weiteren Verteilung des Bundes ab. Entsprechend können die Bürger auch noch keine Termine machen, weder beim Impfzentrum noch beim Arzt.

Wie viel Novavax geht nach NRW? „Es ist noch nicht entschieden, wie viel Impfstoff Novavax an Nordrhein-Westfalen geht. In der Vergangenheit bekam NRW immer entsprechend seinem Bevölkerungsanteil den Impfstoff vom Bund zugeteilt“, erklärte ein Sprecher von Laumann unlängst. Das wären in der ersten Lieferung rund 350.000 Dosen. Noch ist offen, ob zunächst nur die Impfstellen oder auch schon die niedergelassenen Ärzte beliefert werden. „Zum konkreten Verfahren der Praxis-Belieferungen mit Novavax liegen uns noch keine Informationen vor“, so die Kassenärztliche Vereinigung (KV) Nordrhein.

Wie wirksam ist Novavax? Die Europäische Arzneimittelagentur (Ema) beziffert die Wirksamkeit zum Schutz vor Infektionen mit Symptomen auf 90 Prozent. Allerdings ist noch offen, ob Novavax auch gegen Omikron wirkt. „Aussagen zur klinischen Wirksamkeit gegen die Omikron-Variante können aktuell noch nicht getroffen werden“, so die Stiko. Was Impfskeptiker attraktiv finden: Hier werden, anders als bei Biontech und Moderna keine Botenstoffe gespritzt, aus denen der Mensch erst Antigene herstellen muss. Hier werden die Antigene in Form von Proteinen direkt gespritzt, woraufhin der Körper sofort mit der Produktion von Antikörpern beginnen kann. Es werden zwei Dosen im Abstand von etwa drei Wochen gegeben.

Können sich auch Schwangere mit Novavax impfen lassen? Nein. „Die Anwendung von Nuvaxovid während der Schwangerschaft und Stillzeit wird zum jetzigen Zeitpunkt nicht empfohlen“, schreibt die Stiko.

Kann man sich auch mit Novavax boostern lassen? Bislang empfiehlt die Stiko, dass das Boostern mit einem mRNA-Impfstoff, also Biontech oder Moderna, erfolgen soll. Es bleibt abzuwarten, ob sie bei ihrer endgültigen, ausführlichen Empfehlung zu Novavax den Kreis der Booster-Impfstoffe weitet.