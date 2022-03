Medienbericht : Hausärzteverband meldet Novavax-Flaute in den Praxen

Berlin Viele noch ungeimpfte Menschen haben signalisiert, dass sie auf einen neuen Impfstoff warten. Die Hoffnung auf einen Impf-Boom durch Novavax sieht der Deutsche Hausärzteverband nach dem Einstieg aber skeptisch.

Die Bundesregierung hofft, dass das Mittel Nuvaxovid der Impfkampagne in Deutschland neuen Schwung verleiht. Es wurde als fünfter Corona-Impfstoff in der EU zugelassen - für Menschen ab 18 Jahren. Zwei Dosen werden im Abstand von etwa drei Wochen gespritzt. Erste Bundesländer begannen am Wochenende damit, das Präparat zu verabreichen. Es handelt sich um einen Proteinimpfstoff - es basiert also auf einer anderen Technologie als die bisher zumeist eingesetzten mRNA-Präparate von Pfizer und Moderna, gegen die manche Menschen Bedenken haben.