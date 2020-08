94.500 Anträge bewilligt : Nothilfe für Studenten wird um einen Monat verlängert

Auf einer Kundgebung im Juni auf dem Theaterplatz vor der Semperoper in Dresden wurde auf die unzureichenden Hilfsmaßnahmen für Studenten in finanzieller Notlage aufgrund der Corona-Krise aufmerksam gemacht. Foto: dpa/Sebastian Kahnert

Berlin Die ursprünglich nur für Juni, Juli und August geplante finanzielle Nothilfe für Studenten in der Corona-Zeit wird um einen Monat verlängert. Grund sind die Verschiebung des Sommersemesters und andauernde Prüfungen.

Bundesbildungsministerin Anja Karliczek (CDU) begründete das am Donnerstag in einer Mitteilung damit, dass an vielen Hochschulen das Sommersemester noch laufe und Prüfungen nachgeholt würden. „Mir ist es wichtig, dass die Studierenden in pandemiebedingten Notlagen sich auf ihre Prüfungen konzentrieren können.“