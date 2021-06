Neue Biontech-Lieferungen : Ab Mittwoch wieder Erstimpfungen in NRW-Impfzentren

Düsseldorf Seit Anfang Juni können aufgrund des Impfstoffmangels keine Erstimpfungen mehr durchgeführt werden in Impfzentren in NRW. Ab Mitte kommender Woche soll sich das ändern. Welche Personengruppen dann wieder Termine vereinbaren können.

(chal) Impzentren in Nordrhein-Westfalen können ab Mittwoch, 23. Juli, wieder Erstimpfungen vornehmen. Dies teilte das Gesundheitsministerium des Landes am Freitag mit. Demnach werden in der kommenden Woche rund 80.000 Dosen des Corona-Impfstoffs von Biontech erwartet und in der Folgewoche weitere 150.000 Dosen.

„Ich bin froh, dass wir jetzt auch bei den Erstimpfungen in den Impfzentren wieder Tempo machen können“, sagt NRW-Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann. In den vergangenen vier Wochen seien über 1,7 Millionen Zweitimpfungen in Impfzentren in NRW erfolgt. Das Land will allen Impfwilligen ab 12 Jahren bis Ende Juli die Erstimpfung anbieten können.