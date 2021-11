Alarmstufe Rot : Auch NRW muss den Lockdown vorbereiten

Ein Hubschrauber der DRF Luftrettung bringt eine am Corona-Virus schwer erkrankte Patientin in das St. Bernward Krankenhaus in Hildesheim. Aus Bayern, Thüringen und Sachsen sollen Covid-19-Patienten von Intensivstationen in aktuell weniger stark betroffene Gebiete im Norden und Westen Deutschlands gebracht werden. Foto: dpa/Julian Stratenschulte