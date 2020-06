Polizei-Großeinsatz in Niedersachsen : Infizierte brechen für Corona-Trauerfeier Quarantäne

Nordenham Die Polizei spricht von erschreckenden Verhaltensweisen bei einer fast 100-köpfigen Trauergemeinde in Niedersachsen. Unter Quarantäne stehende Personen und sogar Infizierte wohnten der Beerdigung einer an Covid-19 gestorbenen Frau bei.

Im niedersächsischen Nordenham haben sich verbotenerweise beinahe hundert teilweise unter Quarantäne stehende Menschen aus dem In- und Ausland zu einer Trauerfeier für eine an Covid-19 gestorbene 49-Jährige versammelt. Nach einem Hinweis auf die Veranstaltung in einer Schützenhalle rückten Polizei und Gesundheitsamt zu einem großangelegten Einsatz aus, wie der Landkreis Wesermarsch in Brake und die Polizei in Delmenhorst am Mittwoch mitteilten. Beide äußerten sich erschrocken über die nach ihren Angaben dort herrschende völlige Einsichtslosigkeit.