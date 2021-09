3G-Regel ab Montag, 30. September : Niederlande verschärfen Einreiseregeln für Deutschland

Den Haag Ab Montag, 30. September, müssen Deutsche, die in die Niederlande einreisen wollen, einen Impfnachweis, einen Nachweis über eine überstandenen Infektion oder einen negativen Test vorweisen können.

Angesichts der verschlechterten Corona-Lage in Deutschland verschärfen die Niederlande ab Montag 6. September, die Einreiseregeln. Erforderlich ist ab dann der Nachweis einer Impfung, eines negativen Tests oder der Genesung, teilte das Außenministerium in Den Haag am Freitag mit. Ausgenommen sind Kinder unter zwölf Jahren.