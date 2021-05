Zoos und Freizeitparks auf : Niederlande starten Mittwoch zweite Lockerungsrunde

Die Niederlande lockern am Mittwoch in zweiter Runde. Foto: dpa/Friso Gentsch

In den Niederlanden steht der zweiten Runde von Lockerungen der Corona-Maßnahmen nichts mehr im Wege. Die Lage bei Neuinfektionen und Aufnahmen in Krankenhäuser habe sich deutlich verbessert.

Das sagte Gesundheitsminister Hugo de Jonge am Montag in Den Haag. „Der weitere Schritt ist zu verantworten.“ Die Regierung hatte in der vergangenen Woche bereits die Lockerungen angekündigt, aber von sinkenden Infektionszahlen abhängig gemacht.