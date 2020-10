Vor allem Utrecht, Amsterdam, Rotterdam und Den Haag betroffen : Niederlande melden knapp 6000 Neuinfektionen an einem Tag

In Amsterdam werden Masken an Passanten verteilt. Foto: dpa/Mike Corder

Den Haag In den Niederlanden wurden an einem Tag knapp 6000 Neuinfektionen gemeldet. Damit gehört das Land zu den drei am stärksten betroffenen Ländern in Europa. Ministerpräsident Rutte kündigte neue Maßnahmen an, wenn sich die Lage nicht bessere.

In den Niederlanden sind innerhalb eines Tages knapp 6000 Neuinfektionen mit dem Coronavirus gemeldet worden. In den vergangenen sieben Tagen habe es rund 34 000 neue Fälle gegeben, teilte das Institut für Gesundheit und Umwelt RIVM am Freitag mit. Es gab 14 neue Todesfälle. Die Zahl der Patienten in Krankenhäusern und auf Intensivstationen nehme zu.

Ministerpräsident Mark Rutte äußerte sich sehr besorgt. „Wir gehören zu den drei am schlimmsten betroffenen Ländern in Europa, und es ist schlechter als in Amerika“, sagte Rutte. Er schloss einschneidende Maßnahmen nicht aus, wenn sich die Lage in den nächsten 72 Stunden nicht verbessere. Konkrete Pläne nannte er nicht.

Besonders schwer getroffen von der Ausbreitung des Virus sind den Berichten zufolge Rotterdam, Den Haag, Utrecht und Amsterdam. Seit Beginn der Krise im März sind rund 6500 Menschen im ganzen Land gesichert an Covid-19 gestorben.

(sed/dpa)