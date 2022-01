Haareschneiden im Konzertsaal : Niederländischer Kulturbetrieb protestiert gegen Lockdown

Amsterdam Haarschnitte im Konzertsaal und Nagelbehandlungen im Museum: In den Niederlanden haben sich Kulturschaffende eine besondere Form des Protests einfallen lassen.

Auf kreative Weise hat der Kulturbetrieb in den Niederlanden gegen die staatlichen Corona-Bestimmungen protestiert. Das Land befindet sich seit Mitte Dezember in einem strikten Lockdown, am Freitag hatten die Behörden Erleichterungen für Unternehmen wie Friseure, Fitnessstudios und eine Reihe von Geschäften bekanntgegeben, während Museen, Theater, Kinos sowie Bars und Restaurants weiter geschlossen bleiben mussten.