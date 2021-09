Aus Sorge um seine Großmutter : Niederländischer Junge geht für Corona-Impfung vor Gericht

In den Niederlanden müssen eigentlich beide Elternteile zustimmen, wenn Kinder die Corona-Schutzimpfung erhalten. Foto: dpa/Fabian Sommer

Den Haag Um seine kranke Großmutter zu schützen, hat ein Zwölfjähriger in den Niederlanden seinen Vater verklagt. Dieser wollte sein Einverständnis zur Impfung des Jungen nicht erteilen.

Ein niederländischer Junge hat vor Gericht sein Recht auf eine Corona-Impfung durchgesetzt. Der Zwölfjährige aus Groningen , dessen Vater eine Impfung ablehnte, wollte sich aus Sorge um seine kranke Großmutter impfen lassen, wie aus dem am Donnerstag veröffentlichten Urteil hervorgeht.

In den Niederlanden können sich Kinder und Jugendliche im Alter von zwölf bis 17 Jahren impfen lassen. Dafür benötigen sie aber die Zustimmung beider Elternteile. In dem nun verhandelten Fall sind die Eltern geschieden. Die Mutter des Jungen stimmte einer Impfung zu, während der Vater dies ablehnte. Laut den Gerichtsakten warnte er vor langfristigen Gesundheitsrisiken durch die Corona-Impfstoffe, da sich diese "noch in der Testphase" befänden.