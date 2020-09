60.000 Probanden weltweit : Neusser Pharmahersteller startet Phase-3-Studie mit Covid-19-Impfstoff

Neuss Der Covid-19-Impfstoffandidat des Neusser Pharmaherstellers Janssen Cilag macht in der zweiten klinischen Studienphase einen guten Eindruck. Jetzt soll die dritte Phase in Angriff genommen werden.

Der Neusser Pharmahersteller Janssen Cilag kann mit seinem Covid-19-Impfstoffkandidaten in die dritte klinische Studienphase gehen. Dies gab der Mutterkonzern Johnson & Johnson am 23. September bekannt. Bei nur einer Dosis zeige der Impfstoffkandidat eine gute Immunogenität, also die Fähigkeit eine Immunantwort auszulösen.