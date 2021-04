Testpflicht, Ausgangssperren, Lockdown : Was das neue Corona-Infektionsschutzgesetz bringt

Berlin Testpflicht für Unternehmen, Ausgangssperren ab 21 Uhr und wieder ein Lockdown für Geschäfte und Museen: An diesem Dienstag hat die Bundesregierung die Änderungen des Infektionsschutzgesetzes auf den Weg gebracht. Dazu die wichtigsten Fragen und Antworten.

Mit einer Änderung des Infektionsschutzgesetzes will der Bund – in Absprache mit den Ländern und den Bundestagsfraktionen – mehr Einheitlichkeit in der Pandemiebekämpfung erreichen. Die Verhandlungen sind kompliziert, am Dienstag verständigte sich aber das Kabinett auf eine entsprechende Formulierungshilfe.