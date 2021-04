Neufassung des Infektionsschutzgesetzes : Bundestag beschließt „Corona-Notbremse“

Wenn die Sieben-Tage-Inzidenz an drei aufeinander folgenden Tagen die Schwelle von 100 überschreitet, so sollen ab dem übernächsten Tag schärfere Maßnahmen gelten (Archivfoto). Foto: dpa/Hendrik Schmidt

Berlin Der Bundestag hat am Mittwoch eine bundesweit einheitliche „Corona-Notbremse“ beschlossen. Die Neufassung des Infektionsschuztgesetzes sieht erstmals bundeseinheitliche Regelungen zu Kontaktbeschränkungen, Ausgangssperren und Schließung von Geschäften und Schulen vor.

In Städten und Landkreisen, in denen binnen einer Woche 100 Ansteckungen oder mehr auf 100.000 Einwohner registriert werden, gilt eine nächtliche Ausgangssperre zwischen 22 Uhr und 5 Uhr. Eine Ausnahme gibt es für Einzelpersonen, die zum Joggen oder Spazieren ins Freie gehen. Damit orientiert sich die bundesweite Regelung an den Vorschriften in Hamburg, die vor Gericht Bestand hatten.