Neuer Höchstwert : RKI meldet 16.774 Corona-Neuinfektionen in Deutschland

RKI meldet 16.774 Corona-Neuinfektionen in Deutschland

Eine Frau bekommt einen Rachenabstrich an der Corona-Teststation am Kölner Hauptbahnhof. Foto: dpa/Marius Becker

Berlin Die Zahl der Corona-Neuinfektionen in Deutschland steigt weiter an. Das Robert Koch-Institut hat binnen eines Tages 16.774 neue Fälle registriert - ein neuer Rekordwert.

Dies geht aus Angaben des Robert Koch-Instituts vom frühen Donnerstagmorgen hervor. Der bisherige Rekordwert vom Vortag lag bei 14.964 Fällen. Am Donnerstag vor einer Woche hatten die Gesundheitsämter 11.287 Neuinfektionen gemeldet. Damit hatte der Wert erstmals seit Beginn der Corona-Pandemie in Deutschland die Marke von 10.000 überschritten.

Die Reproduktionszahl, kurz R-Wert, lag in Deutschland laut RKI-Lagebericht vom Mittwoch bei 1,03 (Vortag: 1,17). Das bedeutet, dass ein Infizierter etwas mehr als einen weiteren Menschen ansteckt. Der R-Wert bildet jeweils das Infektionsgeschehen etwa eineinhalb Wochen zuvor ab.

Spürhunde erschnüffeln Corona an finnischem Flughafen

Forschungsprojekt : Spürhunde erschnüffeln Corona an finnischem Flughafen

Massive Kritik an Corona-Maßnahmen - Kubicki ruft zu Klagen auf

Ministerpräsidenten beschließen Lockdown : Massive Kritik an Corona-Maßnahmen - Kubicki ruft zu Klagen auf

Zudem gibt das RKI in seinem Lagebericht ein sogenanntes Sieben-Tage-R an. Der Wert bezieht sich auf einen längeren Zeitraum und unterliegt daher weniger tagesaktuellen Schwankungen. Nach RKI-Schätzungen lag dieser Wert am Dienstag bei 1,17. Er zeigt das Infektionsgeschehen von vor 8 bis 16 Tagen.