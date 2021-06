Praxen müssen Termine verschieben : Neue Lieferprobleme bei Astrazenceca

Astrazeneca sorgt für Ärger. Foto: dpa/Matthias Bein

Düsseldorf Neuer Ärger um Astrazeneca: Der britische Hersteller liefert seinen Impfstoff viele Tage später aus. Praxen müssen Termine teilweise um eine Woche verschieben, warnt der Apothekerverband Nordrhein und fordert mehr Zuverlässigkeit.

Der britische Impfstoffhersteller Astrazeneca ist unzuverlässig: Immer wieder kommt es zu Verzögerungen, wie Ärzte und Politik beklagen. Nun kommt es besonders dicke: „Das Bundesgesundheitsministerium teilte mit, dass sich die Auslieferung des Vektor-Impfstoffs von Astrazeneca noch weiter verzögert. Die Apotheken werden nun aufgrund des Feiertages Fronleichnam frühestens am Freitag beliefert werden können“, sagte Thomas Preis, Chef des Apothekerverbands Nordrhein, unserer Redaktion. Bisher sei Mittwoch als Auslieferungstag an die Apotheken vorgesehen gewesen. Auch das wäre schon zwei Tage verspätet gewesen, so Preis.

Damit müssen viele Apotheken umplanen und die Praxen nun viele Termine verschieben, erwartet der Verbandschef. „Weil viele Arztpraxen Freitagnachmittag geschlossen sind, wird der Impfstoff erst am nächsten Montag in den Arztpraxen sein. Das bedeutet, dass viele Impftermine um eine ganze Woche verschoben werden müssen“, so Preis.

Die Hoffnung mancher Praxen und Patienten, auf einen anderen Impfstoff zu wechseln, wird sich nicht erfüllen. „Die Apotheken weisen darauf hin, dass aufgrund der insgesamt angespannten Liefersituation Impfungen nicht auf BioNTech/Pfizer oder Johnson & Johnson-Impfstoffe umgebucht werden können.“

Am Montag fällt die Priorisierung, dann startet auch das Impfen in den Betrieben. Entsprechend stark ist die Nachfrage. „Wir hoffen jetzt sehr, dass zum Start der Aufhebung der Impfpriorisierung in der nächsten Woche alles glatt läuft. Gerade bei Astrazeneca ist jetzt ein verlässliche Lieferung wichtig, denn es stehen zahlreiche Zweitimpfungen an“, sagt der Verbandschef.