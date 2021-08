Termin, Nutzen, Nebenwirkung : Neue Impf-Empfehlung - das müssen Eltern wissen

Corona-Impfung. Foto: dpa/Christian Charisius

Die Ständige Impfkommission empfiehlt nun doch, dass alle Kinder über 12 gegen Corona geimpft werden sollen. Politiker begrüßen das als überfällig: Nur so lasse sich massiver Unterrichtsausfall verhindern, so Lauterbach. Was man über Nebenwirkungen, Termine und Folgen wissen muss.

Die Ständige Impfkommission (Stiko) ändert endlich ihre Empfehlung für Kinder. Sie empfiehlt nun generell, dass Kinder ab 12 Jahren geimpft werden. Bislang galt das nur für Kinder mit bestimmten Vorerkrankungen. Das müssen Eltern und Kinder nun wissen.

Warum hat die Stiko ihre Meinung geändert? Die Stiko hat lange auf die aus ihrer Sicht unzureichende Datenlage verwiesen. Inzwischen haben andere Länder aber Millionen Kinder geimpft. Das überzeugt nun die Experten. Auf Grundlage neuer Daten, insbesondere aus dem amerikanischen Impfprogramm mit fast zehn Millionen geimpften Kindern, könnten mögliche Risiken der Impfung für diese Altersgruppe nun zuverlässiger beurteilt werden, teilte die Stiko am Montag mit. Man sei zu dem Schluss gekommen, dass auch bei Kindern die Vorteile der Impfung das Risiko von sehr seltenen Nebenwirkungen überwögen. „Diese Empfehlung zielt in erster Linie auf den direkten Schutz der geimpften Kinder und Jugendlichen vor Covid-19 und den damit assoziierten psychosozialen Folgeerscheinungen ab. Unverändert soll die Impfung nach ärztlicher Aufklärung zum Nutzen und Risiko erfolgen“, erklärte die Stiko weiter.

Was sagen Experten? Der SPD-Gesundheitspolitiker Karl Lauterbach begrüßt die Änderung als überfällig: "Die Stiko hat sehr lange mit ihrer Empfehlung für Kinder gewartet, damit hat sie es für viele Kinder über 12 Jahre schwer gemacht, eine Impfung zu erhalten. Umso mehr begrüße ich den Schritt jetzt", sagte Lauterbach unserer Redaktion. "Die Impfung schützt das Leben der Kinder. Das ist umso wichtiger, weil sich viele Erwachsene leider nicht impfen lassen. Covid 19 geht an den Kindern nicht vorbei, in Großbritannien liegen auch Kinder mit schweren Verläufen in den Kliniken. Ohne Impfung bei Kindern wird sehr viel Unterricht ausfallen, das muss verhindert werden." Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) sprach von einer guten Nachricht: „Eltern und Jugendliche haben damit eine klare Empfehlung, sich für die Impfung zu entscheiden.“

Welchen Impfstoff erhalten die Kinder und in welcher Dosis? Bislang sind in der EU zwei Impfstoffe für Kinder ab 12 Jahren zugelassen: der von Biontech und der von Moderna. Wie die Erwachsenen erhalten die Kinder zwei Dosen. Bei Biontech beträgt der empfohlene Abstand zwischen beiden Spritzen drei bis sechs Wochen. Bei Moderna wird eine zweite Impfung nach vier bis sechs Wochen empfohlen.

Wo bekommt man einen Impftermin? Erster Ansprechpartner ist der Kinder- oder Hausarzt. Inzwischen ist es für die Praxen auch kein Problem mehr, ausreichend Impfstoff zu bekommen. In den vergangenen Wochen hatten viele Kinderärzte aber noch gezögert, gesunde Kinder über 12 zu impfen, weil sie sich an die eingeschränkte Stiko-Empfehlung halten wollten. Die Kassenärztliche Vereinigung Nordrhein (KV) mahnt, nun das Stiko-Verfharen rasch abzuschließen: „Um vor dem Herbst noch zügig viele weitere Kinder und Jugendliche im Rheinland zu immunisieren, wäre es aus unsere Sicht wichtig, dass das offizielle Stellungnahmeverfahren zur heute bekannt gewordenen wahrscheinlich modifizierten Stiko-Empfehlung schnell abgeschlossen wird. Dann gäbe es für die impfenden Ärzte weitere Rechtssicherheit, das Impftempo könnte dadurch anziehen.“ Die endgültige Entscheidung der Stiko steht nämlich weiter aus. Zudem bieten Ärzte auch in Zusammenarbeit mit vielen Schulen in NRW ab Schulstart am Mittwoch die Impfung von Schülern an.

Können Kinder auch im Impfzentrum geimpft werden? Ja. NRW-Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann (CDU) hat schon vor Wochen den Startschuss für das Kinder-Impfen in den Impfzentren gegeben. Hierzu war bislang allerdings noch eine ausführliche individuelle Beratung nötig, um den Stiko-Bedenken Rechnung zu tragen. Nun können Eltern über die Termin-Portale einen Termin für ihre Kinder im Impfzentrum buchen. Inzwischen steht so viel Impfstoff zur Verfügung, dass es ganz häufig sogar möglich ist, sich ohne Termin im Impfzentrum impfen zu lassen.

Was sind die Vorteile der Impfung? Die Impfung bietet einen großen Schutz vor der Corona-Infektion. Der Schutz gegen die Delta-Variante ist zwar geringer als bei anderen Varianten, aber insbesondere bei Biontech und Moderna noch immer hoch. Vor allem bieten Impfungen einen über 90-prozentigen Schutz vor schweren Verläufen. Vollständig geimpfte Schüler müssen sich in NRW nicht mehr in der Schule testen lassen. Zudem bekommen geimpfte Schüler wie Erwachsene ihre Freiheiten beim Besuch von Veranstaltungen zurück.

Welche Nebenwirkungen gibt es bei Kindern? Wie bei jeder Impfung können Nebenwirkungen auftreten. Für den Biontech-Impfstoff erklärt das Robert-Koch-Institut (RKI), bei dem die Stiko angesiedelt ist: „Impfreaktionen treten in der Regel kurz nach der Impfung auf und halten wenige Tage an. Die Reaktionen waren größtenteils mild bis moderat ausgeprägt.“ Der wichtigste Satz des RKI: „Schwere unerwünschte Ereignisse, die als impfstoffbezogen bewertet wurden traten nicht auf, wie zum Beispiel Facialisparesen, Thrombosen oder neurologische Symptome.“ Harmlos sind lokale Reaktionen wie Schmerzen (91 Prozent), Schwellung (9 Prozent) und Rötung (9 Prozent) an der Einstichstelle, sie hielten zumeist ein bis drei Tage an. Systemische Impfreaktionen traten laut RKI zwischen dem ersten und vierten Tag nach Impfung auf und hielten zumeist ein bis zwei Tage an. Dazu zählen Abgeschlagenheit (78 Prozent), Kopfschmerz (76 Prozent), Schüttelfrost (49 Prozent), Muskelschmerzen (42 Prozent), Fieber (24 Prozent). Das RKI bezieht sich auf eine Zulassungsstudie, bei der die Sicherheit des Impfstoffs bei 2260 Probanden im Alter von 12 bis 15 Jahre untersucht wurde.

Was ist mit Herzmuskel-Entzündungen? Hierüber gab es in den vergangenen Wochen Debatten. Doch die Gefahr ist minimal und die Entzündungen können auch bei Covid selbst auftreten. Die Stiko schreibt: „Die sehr seltenen, bevorzugt bei jungen männlichen Geimpften im Zusammenhang mit der Impfung beobachteten Herzmuskelentzündungen müssen als Impfnebenwirkungen gewertet werden. In der Mehrzahl der Fälle wurden die Patienten mit diesen Herzmuskelentzündungen hospitalisiert, hatten jedoch unter der entsprechenden medizinischen Versorgung einen unkomplizierten Verlauf. Umgekehrt weisen neuere Untersuchungen aus dem Ausland darauf hin, dass Herzbeteiligungen durchaus auch bei Covid-19-Erkrankungen auftreten.“

Müssen Kinder sich impfen lassen? Nein. Kanzlerin und Ministerpräsidenten betonen immer wieder, dass die Corona-Impfung freiwillig bleibt. Die Stiko mahnt nun noch einmal, auch den Besuch der Schule oder des Sportvereins nicht an die Impfung zu binden: „Die Stiko spricht sich ausdrücklich dagegen aus, dass bei Kindern und Jugendlichen eine Impfung zur Voraussetzung sozialer Teilhabe gemacht wird.“

Was ist mit jüngeren Kindern? Gesundheitsexperte Lauterbach hofft nun, dass es bald auch für Kinder unter 12 Jahren einen Impfstoff gibt: "Hersteller wie Biontech treiben inzwischen auch die Studien für Kinder unter 12 Jahren voran. Das ist gut, wir sollten auch jüngere Kinder schützen, wenn die Studien die Sicherheit auch in dieser Altersgruppe zeigen." Biontech-Gründer Ugur Sahin hatte im Interview erklärt, er gehe davon aus, dass sein Unternehmen im Herbst Ergebnisse für jüngere Kinder vorlegen könne.

(anh)