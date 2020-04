Neue Folge im US-Fernsehen : Der Kommentar der „Simpsons“ zur Corona-Krise

Die Macher der amerikanischen Zeichentrickserie „Die Simpsons“ haben in ihrem legendären Vorspann offensichtlich zur Corona-Krise Bezug genommen.

Die Botschaft in Kürze: Zuhause ist es am schönsten und sichersten. Die Folge, die Fox am kommenden Sonntagabend ausstrahlen wird, zeigt zu Beginn eine völlig andere Optik. Sie ähnelt einem Ego-Shooter-Videospiel. Homer, Marge, Bart, Lisa und Maggie wirken größer, kantiger und athletischer. Alles ist in Blau-Schwarz-Weiß getaucht. Die Musik ist monoton-rockig.