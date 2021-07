Neue Einreiseverordnung : Kategorie Risikogebiet soll beim Reisen gestrichen werden

Menschen am Strand von Mallorca. Foto: dpa/Clara Margais

Berlin Die Bundesregierung will die Corona-Auflagen beim Reisen ändern und die bisherige Ausweisung von Risikogebieten offenbar aufgeben. Eine neue Einreiseverordnung soll ab August in Kraft treten. Über die Inhalte diskutieren aktuell die Ministerien und Länder.

Das erfuhr die Deutsche Presse-Agentur am Dienstag aus Regierungskreisen in Berlin. Die Zeitungen der Funke Mediengruppe berichteten unter Berufung auf einen Referentenentwurf des Bundesgesundheitsministeriums zuerst darüber. Dann gäbe es nur noch zwei Kategorien von Gebieten mit besonderer Corona-Last: Hochinzidenz- und Virusvariantengebiete, wie es weiter hieß. Die neue Einreiseverordnung solle Anfang August in Kraft treten. Derzeit liefen Abstimmungen zwischen den Ministerien und mit den Ländern.