Neue Coronaschutz-Verordnung : Laschet will keine weiteren Öffnungen

Düsseldorf Die neue Coronaschutz-Verordnung des Landes NRW soll bis Ende August gelten. Neue Öffnungen sind laut Ministerpräsident Armin Laschet nicht geplant.

Er appellierte an alle Reiserückkehrer, sich „zeitnah“ testen zu lassen, besonders, wenn man in einem Risikogebiet war. Kritik übte Laschet an Plänen für ein Groß-Konzert in der Stadt Düsseldorf mit rund 13.000 Besuchern. Diese halte er für "kein gutes Signal".