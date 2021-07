Neue Virus-Mutante : Lambda-Variante breitet sich aus

Anhand von Corona-Tests untersuchen Wissenschaftler derzeit, wie sich die Lambda-Variante ausbreitet. Foto: dpa/Thomas Frey

Aufmerksam beobachtet die WHO derzeit, welche weiteren Virus-Mutanten gefährlich werden könnten. Dabei steht die in Südamerika zuerst aufgetretene Lambda-Variante besonders im Fokus. Sie wurde auch schon in Deutschland nachgewiesen.

Von Jörg Isringhaus

Während sich hierzulande gerade die Delta-Variante des Coronavirus rasant ausbreitet, stehen im Fokus der Weltgesundheitsorganisation WHO längst weitere Mutanten. Seit Mitte Juni wird Lambda von der WHO als „Variante von besonderem Interesse“ geführt, das heißt, sie gilt noch nicht als „besorgniserregend“ wie beispielsweise Delta oder Alpha. Bisher ist noch nicht erwiesen, ob die erstmals in Südamerika aufgetretene Variante ansteckender ist, häufiger schwere Krankheitsverläufe verursacht und Impfstoffe gegen sie schlechter schützen. Dass sich die Aufmerksamkeit aktuell auf Lambda richtet, bedeutet auch nicht, dass bei der Bezeichnung der Mutanten Buchstaben des griechischen Alphabets ausgespart wurden. Sowohl die in den USA gefundene Epsilon-Variante als auch Zeta, Eta, Theta, Iota und Kappa gelten als „Varianten von Interesse“.

Lambda steht jedoch bei Virologen weltweit unter besonderer Beobachtung. Zunächst nachgewiesen in Peru, tritt die Virus-Variante mittlerweile in rund 30 Ländern auf, darunter auch Deutschland. Ihr Anteil hierzulande ist allerdings noch sehr gering und liegt laut Robert-Koch-Institut bislang gleichbleibend bei 0,1 bis 0,2 Prozent, während sich die Delta-Variante im selben Zeitraum durchsetzte. In Peru machte die Lambda-Variante im Juni aber schon weit mehr als 80 Prozent aller Fälle aus. Im Dezember hatte ihr Anteil dort noch bei 0,5 Prozent gelegen – die Mutante hat sich dort also in relativ kurzer Zeit verbreitet. Auch 37 Prozent der Fälle in Argentinien und 32 Prozent der Fälle in Chile sollen laut BBC auf die ebenfalls als C.37 bezeichnete Variante zurückgehen. Meldungen über Infektionen gibt es auch aus Kolumbien, Mexiko, Ecuador, USA und Israel.

Infektionen mit der Lambda-Mutante scheinen bislang mit ähnlichen Symptomen zu verlaufen wie bei den anderen bekannten Varianten. Laut medizinischen Berichten aus Peru wurden dort bei Patienten lediglich häufiger Darmprobleme gemeldet. Hinweise auf ein aggressiveres Verhalten des Virus gebe es demnach nicht. Auch der WHO liegen bislang keine belastbaren Untersuchungen darüber vor, ob Lambda ansteckender ist oder das menschliche Immunsystem schlechter dagegen gerüstet ist. Die Variante soll sechs neue Mutationen im Spike-Protein aufweisen, die auch den Aufbau des Proteins verändern. Das geht aus einer noch nicht unabhängig begutachteten Studie auf dem Server „medrxiv“ hervor. Zudem sollen im ORF1a-Gen die gleichen Bausteine fehlen wie bei den Varianten Alpha, Beta und Gamma. Dies lässt zumindest eine höhere Ansteckung vermuten, auch eine Impfstoffresistenz ist möglich. Laut einer ersten Studie sollen aber zumindest die mRNA-Impfstoffe gut gegen Lambda schützen. Untersucht wurde aber nur im Labor, wie die durch die Impfung entwickelten Antikörper wirken.