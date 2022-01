Neue Corona-Schutzverordnung : NRW erlaubt 750 Zuschauer in Stadien

NRW erlaubt 750 Zuschauer in Stadien

Düsseldorf Ab Donnerstag gilt eine neue Coronaschutzverordnung. Vorteile haben Menschen mit Booster-Impfung. Ihnen bleiben zusätzliche Testpflichten in vielen Bereichen künftig erspart. Die Quarantäne-Regelung verzögert sich.

Die Landesregierung setzt mit der ab Donnerstag gültigen Corona-Schutzverordnung die Beschlüsse der Ministerpräsidentenkonferenz in Teilen um, die unter anderem eine 2G-plus-Regelung für die Gastronomie vorsehen. NRW-Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann (CDU) erklärte jedoch, dass man bei der Befreiung von Geboosterten von der Quarantäne zunächst auf eine gesetzliche Grundlage des Bundes angewiesen sei. Der Bundesgesundheitsminister werde dafür eine Verordnung erarbeiten, die voraussichtlich am Freitag den Bundesrat passieren müsse. Erst dann könne das Land sie umsetzen. „Das können wir innerhalb von einem halben Tag ändern“, sagte Laumann.

Die Länderchefs hatten sich darauf geeinigt, dass Menschen mit einer Auffrischungsimpfung nicht mehr in Quarantäne müssen und Schul- und Kitakinder sich bereits nach fünf Tagen freitesten lassen können. Auch wenn diese Regelung zur Quarantäne in der aktuellen Verordnung fehlt, könnten die Gesundheitsämter sie schon jetzt anwenden, erklärte Laumann. Das Ministerium habe einen entsprechenden Erlass an die Kommunen herausgegeben.