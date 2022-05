Lauterbach bekommt Gegenwind : Länder lehnen Freitestung nach verkürzter Quarantäne ab

Exklusiv Berlin Corona-Infizierte sollen nach dem Willen von Bund und Ländern bereits nach fünf Tagen die Quarantäne verlassen können. Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach fordert dazu eine Freitestung nach den fünf Tagen - mehrere Länder, darunter Bayern, lehnen den erlösenden Test allerdings ab.

„Klar ist dabei: Die vulnerablen Gruppen müssen weiterhin geschützt werden und stehen im Fokus unserer Bemühungen“, sagte der CSU-Politiker. „So haben wir in Bayern festgelegt: Wer in vulnerablen Einrichtungen wie zum Beispiel Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen arbeitet, muss vor der Rückkehr zur Arbeit ein negatives Testergebnis vorlegen (Antigentest oder PCR-Test) und natürlich symptomfrei sein. Auch Besucherinnen und Besucher in diesen Einrichtungen werden getestet. So stellen wir den Schutz für vulnerable Gruppen im Freistaat sicher und stärken gleichzeitig die Bürgerinnen und Bürger in ihrer Eigenverantwortung“, so Holetschek. In Bayern gelte bereits seit dem 13. April: Wer 48 Stunden lang keine Symptome habe, könne die Isolation nach fünf Tagen ohne Test beenden. SPD-Politiker Lauterbach spricht sich dagegen für einen abschließenden Test „zumindest als dringende Empfehlung“ aus.