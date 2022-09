Neue Corona-Impfstoffe : Was die Stiko Kindern und Erwachsenen rät

Spritzen mit dem neuen Spikevax Impfstoff von Moderna werden im Impfzentrum am Brill vorbereitet. In Bremen werden erstmals die überarbeiteten Corona-Impfstoffe verimpft, die speziell gegen die Omikron-Variante BA.1 entwickelt wurden. Foto: dpa/Sebastian Gollnow

Düsseldorf Die Ständige Impfkommission empfiehlt die an die Omikron-Variante angepassten Impfstoffe. Was soll man nach drei oder vier Impfungen tun? Was gilt für Kinder? Welches Vakzin soll man nehmen? Experten ordnen ein.