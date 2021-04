Netzexperte äußert sich : „Aktion #allesdichtmachen bedient Verschwörungserzählungen“

Berlin Unter dem Motto #allesdichtmachen kommentierten Dutzende Schauspieler die Corona-Politik der Bundesregierung. Nach Ansicht des Daten- und Politikwissenschaftlers Josef Holnburger ist die Aktion mit Blick auf die öffentliche Meinungsbildung problematisch.

„Leider bedienen viele der Prominenten hämisch Narrative, welche Bestandteil vieler Verschwörungserzählungen sind“, sagte er der dpa. „Etwa vermeintlich gleichgeschaltete Medien oder ein Kritikverbot an der Regierung. Es wundert mich deshalb nicht, dass der Applaus aus dieser Szene besonders laut ist.“

Einige Promis distanzieren sich : So stark spaltet #allesdichtmachen die Schauspiel-Szene

Die Seite allesdichtmachen.de war am Freitag vorübergehend nicht erreichbar, am Samstag aber wieder abrufbar. Mehrere Teilnehmer distanzierten sich im Laufe des Freitags von ihren Beiträgen. Am Samstagmorgen waren auf der Seite Videos von neun Schauspielerinnen und Schauspielern nicht mehr abspielbar, unter anderem von Meret Becker, Kostja Ullmann, Heike Makatsch oder Ken Duken. Auf Youtube fehlten zwölf Videos.