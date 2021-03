Mit Dank an Xaivier Naidoo : Nena sorgt mit Post zu Anti-Corona-Demo in Kassel wieder für Aufsehen

Berlin/Kassel Erneut ist Pop-Sängerin Nena mit einem Posting zu einer Anti-Corona-Demo aufgefallen. Sie feierte auf Instagram die 20.000 Demonstranten, die am Wochenende in Kassel für Chaos sorgten.

„Danke Kassel“: Mit diesen Worten ist ein Video auf dem Instagram-Kanal von Pop-Sängerin Nena (60) überschrieben, das offensichtlich auf die umstrittene Demonstration gegen Corona-Auflagen am vergangenen Samstag abzielt. Der Clip zeigt im Zeitraffer eine demonstrierende Menge und ist mit einem weißen Herz und dem Datum der Demonstration, „20.03.2021“, versehen. In einer weiteren Story ist zu sehen, wie sie einen Dank an Sänger Xavier Naidoo für einen verlinken Song sendet. Die „Westfälischen Nachrichten“ in Münster hatten zuvor berichtet. Auf eine dpa-Anfrage hat das Management von Nena zunächst nicht reagiert.