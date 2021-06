Diskussion in Sozialen Netzwerken : Hat die Corona-Impfung Einfluss auf den weiblichen Zyklus?

Frauen berichten im Netz über Zyklus-Beschwerden nach der Corona-Impfung. Foto: dpa/Jörg Carstensen

Beeinflussen Corona-Vakzinen den weiblichen Hormonhaushalt? In Sozialen Netzwerken berichten viele Betroffene von einem veränderten Zyklus nach der Impfung. Eindeutige Belege dafür gibt es bisher nicht. Experten plädieren aber für eine weitere Beobachtung. Eine Einordnung.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Regina Hartleb Redakteurin für Kultur und Wissen

Kathryn Clancy, Wissenschaftlerin an der University of Illinois, hatte das Thema auf Twitter angestoßen. Sie selbst hatte bei sich nach der ersten Impfung mit dem mRNA-Vakzin von Moderna eine verspätete und deutlich stärkere Regelblutung beobachtet. Auf ihre Frage nach Erfahrungen anderer Nutzerinnen bekam sie unzählige Reaktionen. Es waren durchweg Berichte von Frauen, deren Menstruation nach der Impfung deutlich verändert war, meist verzögert oder verstärkt. Auch Frauen, die eigentlich bereits in der Menopause waren, beschrieben wieder monatliche Blutungen. Andere widerum berichteten von einem eher abgeschwächten Zyklus. Wie sind diese Beobachtungen einzuordnen?

Einen medizinischen Beleg für einen Zusammenhang zwischen der Impfung und Störungen des weiblichen Zyklus gibt es bisher nicht. Vor allem deshalb, weil bisher die Datenlage sehr dünn ist. „Es ist unwahrscheinlich, dass der Covid-Impfstoff den Menstruationszyklus beeinflusst, und es gibt keinen plausiblen biologischen Mechanismus, durch den dies geschehen würde“, sagte Sigal Klipstein gegenüber der „New York Times“. Klipstein ist Endokrinologe und Mitglied der American Society for Reproductive Medicine und Covid-19 Task Force.

Auch das Paul-Ehrlich-Institut, in Deutschland zuständig für die Zulassung von Impfstoffen, listet bei den Nebenwirkungen einer Corona-Impfung nicht ausdrücklich Menstruationsbeschwerden auf. Das PEI überwacht permanent Meldungen von Nebenwirklungen, die Geimpfte über ihre Ärzte oder per App an das Institut melden. „Wir bekommen tausende Verdachtsfallmeldungen pro Woche. Wir analysieren das im Detail", sagte PEI-Präsident Klaus Cichutek gegenüber MDR Wissen. Er sehe im übrigen auch keinen Zusammenhang, über welchen Mechanismus es zu derartigen Nebenwirkungen kommen sollte. Regelmäßig verfasst das Institut Sicherheitberichte zum aktuellen Informationsstand. In der Ausgabe vom 10. Juni werden „gestörte Menstruationsblutungen“ lediglich allgemein als eine von vielen möglichen Blutungen aufgeführt. Ein spezifischer Zusammenhang zwischen Veränderungen bei der Regelblutung und den mRNA-Impfstoffen wird nicht hergestellt.