Biontech, Astrazeneca und Moderna : Was Sie über Nebenwirkungen bei der Corona-Impfung wissen sollten

Corona-Impfung (in Niedersachsen, Archiv). Foto: dpa/Friso Gentsch

Service Düsseldorf Berichte über Nebenwirkungen bei Astrazeneca haben viele Deutsche verunsichert: Wie oft treten solche Reaktionen auf? Womit muss man nach einer Impfung rechnen? Wie verträglich sind die Impfstoffe? Experten beantworten die wichtigsten Fragen.

In Deutschland wird derzeit mit drei Wirkstoffen gegen das Coronavirus geimpft, weltweit sind noch mehr verschiedene Vakzine im Einsatz. Weitere sollen in den nächsten Monaten hinzukommen. Sehr sorgfältig wird auch nach der Zulassung der Impfstoffe beobachtet, welche Nebenwirkungen auftreten.

Zugelassen sind hierzulande momentan Vakzine der Hersteller

Astrazeneca

Biontech/Pfizer und

und Moderna.

Laut einer Zwischenbilanz des Paul-Ehrlich-Instituts, das in Deutschland unter anderem für die Überwachung von Impfstoffen zuständig ist, gab es bislang keine besonderen Auffälligkeiten. Auch die Europäische Arzneimittelbehörde führt in ihren regelmäßigen Sicherheitsberichten über die hierzulande zugelassenen Vakzine keine Sicherheitsbedenken an. Es seien lediglich schon zuvor bekannte Nebenwirkungen aufgetreten, auch hätten sich keine statistischen Auffälligkeiten ergeben.

Wie oft wurden in Deutschland schwerwiegende Nebenwirkungen von Corona-Impfungen gemeldet?

In seinem aktuellsten Sicherheitsbericht schreibt das Paul-Ehrlich-Institut (PEI) am 18. Februar, es sei in 1178 Fällen über schwerwiegende Reaktionen berichtet worden. Die Betroffenen wurden zum Teil im Krankenhaus behandelt.

Eine Meldung allein bedeute aber nicht, dass es zwangsläufig einen kausalen Zusammenhang zum Corona-Impfstoff gibt, sagt Brigitte Keller-Stanislawski, Abteilungsleiterin Arzneimittelsicherheit beim PEI. Carsten Watzl, Professor am Leibniz-Institut für Arbeitsforschung an der TU Dortmund, betont: Die Wahrscheinlichkeit einer Corona-Erkrankung mit schwerem Verlauf sei deutlich höher, als Nebenwirkungen zu erleiden, die nicht zu den üblichen Impfreaktionen zählen.

Die Zahlen aus dem Sicherheitsbericht des PEI beziehen sich auf den Zeitraum bis 12. Februar. Damals waren bereits rund vier Millionen Corona-Impfungen in Deutschland erfolgt; die meisten, nämlich rund 3,85 Millionen davon, mit dem mRNA-Impfstoff Comirnaty von Biontech/Pfizer. 86.967 Impfungen erfolgten mit dem Impfstoff von Moderna und nur 31.285 mit dem Astrazeneca-Vakzin - dessen Einsatz war Anfang Februar gerade erst angelaufen.

Welche Nebenwirkungen treten bei der Corona-Impfung häufig auf?

Zu den häufigsten Nebenwirkungen der Corona-Impfung zählen Studien zufolge die üblichen Impfreaktionen wie Schmerzen an der Einstichstelle, Abgeschlagenheit, Kopf-, Muskel- und Gelenkschmerzen sowie Schüttelfrost. Daneben kann es auch zu Fieber, Müdigkeit und Übelkeit kommen. „Dies sind vorübergehende Nebenwirkungen, die keinen Schaden nach sich ziehen“, sagt Klaus Cichutek, Präsident des PEI. Die Beschwerden zeigten sich meist schwach bis mäßig und klängen nach kurzer Zeit wieder ab.

Welche schweren Nebenwirkungen sind bei der Corona-Impfung bekannt?

Neben für Impfungen typische Nebenwirkungen registrieren die Experten auch schwerwiegende Komplikationen. Diese müssen meist ärztlich behandelt werden. Nach Angaben des Robert-Koch-Instituts (RKI) können bei den Corona-Vakzinen ebenso wie bei allen anderen Impfstoffen "in sehr seltenen Fällen" zum Beispiel allergische Reaktionen bis hin zum Schock (sogenannte Anaphylaxie) auftreten. In Deutschland wurden solche Schockreaktionen jedoch bei allen drei zugelassenen Impfstoffen nur sehr selten gemeldet, wie aus dem Sicherheitsbericht des PEI hervorgeht.

So wurde in 19 Fällen von Lähmungserscheinungen (periphäre Fascialisparesen) berichtet, die sich laut PEI jedoch meist auf andere Ursachen zurückführen ließen. Insgesamt sei ein Zusammenhang zwischen dem Auftreten der Lähmungen und der Impfung unwahrscheinlich, teilen die Experten auf Grundlage von Vergleichszahlen mit. Vollkommen ausschließen könne man einen Zusammenhang jedoch nicht. Zudem wurden 79 Fälle einer allergischen Schockreaktion gemeldet, von denen der überwiegende Teil nach einer Impfung mit dem Präparat von Biontech/Pfizer auftrat. Zu den meisten dieser Reaktionen kam es innerhalb der ersten 30 Minuten nach der Impfung, sie wurden mit Notfallmedikamenten behandelt.

Wie viele Todesfälle gab es schon nach einer Corona-Impfung?

Dem Paul-Ehrlich-Institut wurden 223 Todesfälle gemeldet, die nach einer Corona-Impfung auftraten. Das bedeutet aber nicht etwa, dass die Impfung zum Tod geführt hätte: „Nach einer Corona-Impfung“ meint lediglich den zeitlichen Zusammenhang. Die meisten Betroffenen waren durchschnittlich 85 Jahre alt. 52 Menschen verstarben an einer Covid-19-Erkrankung, fast alle noch vor der zweiten Impfung. 75 hatten mehrere schwere Vorerkrankungen, die wahrscheinlich zum Tod führten. Der Sicherheitsbericht hält zusammenfassend fest, dass die Anzahl der Todesfälle nach einer Impfung die erwartete Anzahl an Todesfällen in der entsprechenden Altersgruppe „nicht übersteigt“. Anders gesagt: In jeder größeren Gruppe von Menschen gibt es über die Zeit rein statistisch eine bestimmte Zahl von Todesfällen. Nach der Corona-Impfung war diese Zahl nicht erhöht.

Wie wahrscheinlich ist es, noch unbekannte Nebenwirkungen zu bekommen?

„Die Wahrscheinlichkeit von seltenen, noch unbekannten Nebenwirkungen liegt bei unter 0,001 Prozent“, sagt Carsten Watzl von der TU Dortmund. Auch hier gelte: Die Chance, einen schweren Corona-Erkrankungsverlauf zu erleben, sei deutlich größer als das Risiko für Nebenwirkungen, die nicht zu den üblichen Impfreaktionen zählen.

Warum werden nicht alle Nebenwirkungen in klinischen Studien vorab aufgedeckt?

Die klinischen Studien vor der Zulassung der Impfstoffe umfassen die Daten von rund 40.000 Studienteilnehmern. Allerdings ist der Anteil vorerkrankter Menschen, die an diesen Studien teilnahmen, sehr gering. Aus diesem Grund kann man sehr seltene, unerwünschte Reaktionen, die möglicherweise zudem in Verbindung mit bestimmten Vorerkrankungen oder Übergewicht stehen, dort nicht umfangreich bewerten.

Wie wird überprüft, ob Beschwerden tatsächlich vom Impfstoff verursacht werden?

Es kann Zufall sein, dass Erkrankungen oder als Nebenwirkung beobachtete Ereignisse direkt nach der Impfung auftreten. Klinische Studien, die vor der Zulassung gemacht werden, arbeiten darum immer mit zwei Probandengruppen: mit einer Gruppe, die tatsächlich die Impfung bekommt, und mit einer sogenannten Placebogruppe, die ein Scheinmedikament ohne Arzneiwirkstoff erhält. Diese dient als Kontrollgruppe, denn an ihr lässt sich ablesen, wie häufig die Zahl zufälliger Ereignisse ist. „Sobald jedoch mit dem Impfen der Bevölkerung begonnen wird, fehlt diese Placebogruppe“, sagt Watzl.

Darum werden dann Daten aus der Vergangenheit zu Rate gezogen, die die Wahrscheinlichkeit für das Auftreten bestimmter Reaktionen innerhalb einer Altersgruppe zeigen. Ein Beispiel: Als Menschen jenseits der 80 als erste Gruppe die Impfung erhielten, starben einige davon kurz danach. Man weiß allerdings, wie oft es statistisch innerhalb dieser Gruppe normalerweise innerhalb einer Woche zu Todesfällen kommt. Diese Zahlen werden dann mit der Häufigkeit der gemeldeten Fälle verglichen. Auf diese Art lasse sich schnell feststellen, ob es sich um ein normales, zu erwartendes Ereignis handele oder nicht, sagt Watzl.

Wie lange dauern Nebenwirkungen nach der Corona-Impfung an?

Impfreaktionen treten in der Regel kurz nach der Injektion auf und halten wenige Tage an. Das Robert-Koch-Institut hält fest, dass statistisch gesehen 40 von 1000 Geimpften jenseits der 60 noch nach einer Woche starke Erschöpfung zeigten. 290 litten eine Woche nach der Impfung noch so sehr an Kopf-, Muskel- oder Gelenkschmerzen, dass sie ein Schmerzmedikament nehmen mussten.

Woher weiß ich, ob ich Nebenwirkungen habe?

Eine Nebenwirkung – auch unerwünschte Arzneimittelwirkung genannt - ist ein unerwünschtes Symptom, das von einem Arzneimittel hervorgerufen wurde. Das Problem ist aber: Auch wenn subjektiv betrachtet für den Betroffenen ein Zusammenhang zur vorangegangenen Impfung zu bestehen scheint, ist es nicht immer auch tatsächlich so: Es könnte auch einfach Zufall sein, dass man gerade Kopfschmerzen hat. Ganz genau weiß man also nie, ob ein bestimmtes Unwohlsein von der Impfung verursacht wurde oder nicht. Durch die Meldung von Verdachtsfällen kann man jedoch den Behörden bei der Überwachung von Arzneimittelrisiken helfen.

Wie werden die Nebenwirkungen überwacht?

Ärzte und Apotheker haben eine gesetzlich vorgeschriebene Mitteilungspflicht. Gibt es also einen Verdachtsfall, wird dieser über die Gesundheitsämter an das Paul-Ehrlich-Institut gemeldet. Dieses hat in Deutschland unter anderem die Aufgabe, Impfstoffe zu überwachen. Bürger können dort auch für sich oder eine andere Person direkt Meldungen zu beobachteten Nebenwirkungen machen. Hierfür muss keine Bestätigung eines Arztes vorliegen. Die Grundlage hierfür schafft eine europäische Richtlinie aus dem Jahr 2010, die darauf abzielt, die Rechte von Patienten zu stärken und Erfahrungen in Hinblick auf die Verträglichkeit von Arzneimitteln insgesamt zu nutzen.

Wie genau kann man Nebenwirkungen melden?

Das Melden von Verdachtsfällen auf Nebenwirkungen ist auf drei Wegen möglich: entweder über ein Online-Formular, über die vom PEI entwickelte App SafeVac oder nach dem Download eines Meldeformulars in Papierform. Die übermittelten Daten werden dann vom PEI erfasst. Dabei wird sofort überprüft, ob eine eingegangene Meldung auf ein neues Risikosignal hinweist. Experten für Arzneimittelsicherheit untersuchen dann den Fall. Diese direkten Meldungen durch Patienten sind laut Informationen des PEI besonders interessant, weil sie häufig neue Informationen beinhalten, die nicht im Beipackzettel erwähnt sind. Direkte Verbrauchermeldungen können laut PEI „erheblich zur Früherkennung von Risikosignalen beitragen“.

Sind bei der Corona-Impfung Langzeitfolgen möglich?

Wissenschaftler benutzen den Begriff „Langzeitfolgen“ anders als die Bevölkerung. „Wir verstehen darunter unerwartete Nebenwirkungen, die nach einer Impfung auftreten und für den Betroffenen lange anhalten“, sagt Watzl. In der Öffentlichkeit sei damit hingegen eine Schädigung gemeint, die erst viele Monate oder Jahre nach einer Impfung auftritt. Solche Effekte sind laut Watzl nicht zu befürchten, weil sich bei der Immunisierung nichts im Körper ansammele, das später zum Auslöser werden könne.

Aus der Vergangenheit weiß man, dass Reaktionen in Zusammenhang mit einer Impfung meist direkt, spätestens aber innerhalb von zwei Monaten danach auftreten. Nach der Schweinegrippe-Impfaktion in den Jahren 2010 und 2011 kam es zum Beispiel bei einem von 20.000 Patienten zu Narkolepsie. Diese Reaktion trat bei den meisten aber innerhalb von zwei Monaten nach der Impfung auf - nicht erst Jahre später.

Wie wahrscheinlich ist das Auftreten von Impfschäden?

Impfschäden treten in einer Häufigkeit von weniger als 1 zu 1 Million Impfungen auf - also extrem selten. Die meisten solcher Schäden sind bei Lebendimpfstoffen bekannt, wie es etwa bei der Immunisierung gegen die Pocken der Fall war. Bei solchen Impfungen verabreicht man mit dem Impfstoff ein abgeschwächtes Virus, das zum Beispiel bei immunschwachen Menschen auch in zeitlichem Abstand zur Impfung zu einer Erkrankung führen kann. Bei keinem der drei in Deutschland zugelassenen Corona-Vakzine handelt es sich um einen Lebendimpfstoff.

Selten treten nach Impfungen Autoimmunerkrankungen auf - hier müssen mehrere Ereignisse aufeinanderfolgen, um die Erkrankung auszulösen: Zum Beispiel ein Infekt und die dann zufällig später folgende Impfung.